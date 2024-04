Juan del Val zurra al desinformado Jorge Javier Vázquez sobre los motivos del fichaje de David Broncano por TVE

No se guardó nada.

Juan del Val respondió a la andanada de Jorge Javier Vázquez en ‘Lecturas‘ en las que poco menos que vino a acusar a Pablo Motos y a su colaborador de ‘El Hormiguero‘ de ser unos alarmistas y unos conspiranoicos con el tema del fichaje de David Broncano por TVE.

El colaborador de ‘El Hormiguero’ no solo recurrió a ‘El Mundo‘ para decirle cuatro cosas al expresentador de ‘Sálvame‘. También confiesa que antes se las dijo en privado al propio presentador de Mediaset:

A mí no me tiene por qué gustar lo que tú haces y dices para tenerte cariño, yo tampoco pido que apruebes mis opiniones en la tele, faltaría más. Sin embargo, ya que públicamente has escrito sobre lo que yo me creo o no me creo de una guerra que nos supera a ti y a mí, permíteme que haga público lo que te dije en privado antes de la publicación de tu artículo en ‘Lecturas’

No solo me creo que haya movimientos en Moncloa para hacer daño a ‘El Hormiguero’, sino que tengo pruebas, como las tienen todos los medios de comunicación que las han publicado y que son de dominio público. Tú dices que no te las crees, que es inverosímil que desde Moncloa se levante un teléfono para contratar en la televisión pública un programa con el único objetivo de restar audiencia a ‘El Hormiguero’. Dices que son «numeritos» de Pablo Motos.