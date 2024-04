Fran Simón cuenta las prácticas totalitarias de la TVE sanchista: «Me prohibieron…»

El economista y asesor financiero Fran Simón comenta en ‘La Segunda Dosis’ de este 10 de abril el fichaje de David Broncano a TVE que costará un pastizal a los españoles.

Considera que es un escándalo que se destinen 28 millones de euros de las arcas del Estado para que el humorista le haga la competencia a Pablo Motos, porque le cae mal o no le sientan bien las críticas que hacen a su gestión desde el Hormiguero.

Ante esto, se muestra tajante: “Es una vergüenza, deberían cerrar TVE”.

Simón ha hablado de su experiencia por el canal público y cómo se derrocha el dinero en gastos superfluos. “Era una cosa tremenda lo que se veía”, reflexiona.

Pero los problemas no se limitan solo al despilfarro del dinero que proviene de los impuestos, sino que además, sufrió censura. Un rasgo, que deja en claro el manejo torticero y autoritario que hace el Gobierno de Pedro Sánchez de los medios e instituciones públicas.

“A mí me prohibieron hablar con Pablo Iglesias. Literalmente me levantaron de la mesa porque no quería este personajillo que hablase con él. Eso es Televisión Española, eso es el Gobierno y eso es la desvergüenza tan grande que tenemos en este país”.