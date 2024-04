Carlos Cuesta enmudece a Palomera y Casqueiro al relatar cómo fue señalado por ETA: “Éramos personas a eliminar o extirpar»

Que Pello Otxandiano, candidato de EH Bildu a lehendakari, se haya negado a calificar a ETA como banda terrorista no es una novedad ya que su partido es la herencia de los criminales que acabaron con la vida de más de 850 personas.

Con las elecciones vascas a la vuelta de la esquina, y con un panorama desolador -según las encuestas Bildu adelantaría al PNV- los resultados electorales de este 21 de abril de 2024 serán claves para el discurrir de la política actual.

El tema se trasladaba a la mesa de debate de ‘La mirada crítica’ (Telecinco) en la mañana de este 16 de abril de 2024 donde Esther Palomera y Javier Casqueiro defendían la tesis de que la sociedad vasca había superado el relato de ETA.

En primer lugar, la periodista de eldiario.es culpaba a la derecha de seguir recordando a la banda criminal:

“Lo cierto es que en la campaña de Euskadi y en la sociedad vasca, este debate que nosotros tenemos aquí a diario porque la derecha política y la extrema derecha se empeña en mantener a ETA viva en la esfera pública , no se tiene en Euskadi. Es que la sociedad vasca ha decidido pasar página. Ha decidido pasar página por muchos motivos. O porque quiere olvidar. Y han decidido pasar página porque efectivamente la izquierda ha hecho un giro pragmático en su programa que tiene que ver con las políticas sociales y no con las políticas identitarias. Por más que la derecha se empeñe en mantener a ETA viva en el debate ante las elecciones. Lo que me parece es que para una sociedad es absolutamente legítimo querer cerrar la página de la historia más terrible”.

Luego, el corresponsal político de ‘El País’ defendía la misma tesis:

Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, silenciaba a toda la mesa al relatar su escalofriante experiencia personal con la banda terrorista:

Y apuntaba a Bildu y a la anormalidad de estas elecciones:

«En estos momentos tenemos un partido que se llama Bildu, que obtiene 350.000, 370.000 votos. Repito la cifra de expulsados, entre 200.000 y 250.000. Habría habido otros hermanos, ya te digo yo que gente perseguida por ETA o aniquilada por ETA no hubiese votado nunca jamás al nacionalismo. ¿Cómo se puede decir que son normales unas elecciones en las cuales has extirpado a 250.000 votos? ¿Cómo puedes decirlo? ¿Cómo puedes decirlo que la gran disculpa es que ya no se hable? ¿Cómo puede ser eso? A todos los que hablamos de ello fuimos eliminados o expulsados. Mi padre acabó muriendo, todavía recibiendo a los cinco años a un TEDAX en su casa, fuera ya de allí en Pamplona. ¿A ti te parece muy normal eso? Y decimos que son unas elecciones normalizadas. ¿Normal y qué? Eso no es normal. Se ha alterado el censo electoral de una forma escandalosa. Ayer mismo amanecía la sede del Partido Popular en Navarra toda llena de pintadas de fascistas, fascistas. Hablas con la gente ya no de la Guardia Civil, ya no de la Policía Nacional, no, no. De la Policía Municipal. De la Policía Municipal en las poblaciones que están más cercanas al País Vasco. Y te cuentan cómo es su día a día. En el que tienen a los críos marcados en los colegios. En los que no pueden ir a comprar una barra de pan a una determinada tienda, a un supermercado normal. Eso es normal. Claro que la gente se marcha. Así se ganan unas elecciones”.