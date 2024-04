¿Tiene dos minutos? Vea a Javier Chicote desarmar en dos minutos a EH Bildu: “Me dan asco”

Vergonzoso y previsible.

Pello Otxandiano, candidato de EH Bildu a las elecciones vascas, ha negado calificar como banda terrorista a ETA en plena campaña del 21-A al tildar de «grupo armado» a la organización terrorista.

Javier Chicote, jefe de Investigación en ABC, manifestaba su completo rechazo a estas declaraciones en el programa ‘Todo es mentira’ (Cuatro) afirmando que «tienen que indignar a cualquier persona decente».

«A mí, te diría que me escandalizan, pero no tanto me escandalizan porque no me extrañan, porque yo ya sé quiénes son «, confesaba a Risto Mejide, «Bildu es una coalición que manda a Sortu, y Sortu es Batasuna metido en la lavadora » y, el jefe de todo eso es « un secuestrador de ETA que se llama Arnaldo Otegi «.

«Lo que me escandaliza es que en una democracia no se haga un cordón sanitario contra esta gentuza, a la que le preguntan si ETA es una banda terrorista, y te sale con los GAL. Claro que los GAL eran terroristas, porque qué persona decente sabe que era terrorismo de Estado, y la banda terrorista de ETA mató a mil personas, a hombres, a mujeres, a niños, a guardias civiles, a policías», subrayó Chicote.

Recordó el periodista que él comenzó haciendo unos boletines de radio en los que continuamente redactaban atentados de la banda terrorista de ETA: «Me acuerdo el del presidente del PP de Aragón cuando iba a la Romareda con su hijo de la mano y le pegaron un tiro en la cabeza cuando iba al campo de fútbol. Es uno de los muchos que recuerdo».

«El problema es que esta gente puede ganar las elecciones en el País Vasco y hay muchos que dicen, ‘no’, pero es que han dejado de matar. ¿Sabes qué hay que hacer esto para dejar de matar? Haber matado. Yo no puedo dejar de matar, porque no he matado. Porque la gente decente no mata. Estos, como han dejado de matar, ahora les tenemos que hacer la ola. No, pues mira, a mí me dan asco estos señores».