Los secretos del documental ‘Hispanoamérica’: «Le encantó al Rey»

Una obra maestra.

Y su autor habla con Josué Cardenas en Periodista Digital.

Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, documental de José Luis López Linares sobre el legado de la Hispanidad, es uno de los grandes acontecimientos culturales del año. El gran éxito de público, con el cartel de «sin entradas» en numerosas salas, vino refrendado por la asistencia del Rey Felipe VI al estreno de la película en Madrid.

Se trata del segundo documental que López Linares dedica a la civilización hispana, después de España, la primera globalización, que fue la película más vista en su género en 2021, con más de un millón de espectadores en cine y televisión.

Rodado en Bolivia, Ecuador, España, Estados Unidos, México y Perú, el nuevo documental de López Linares, ganador de tres premios Goya, cuenta con la intervención de más de 60 historiadores y especialistas en distintos campos, fundamentalmente americanos, como Carmen Iglesias, Dalmacio Negro, Enrique Krauze, Marcelo Gullo, Manuel Lucena Giraldo o Juan Miguel Zunzunegui, entre otros.

Todos ellos vienen a fortalecer, en palabras de López Linares, el espíritu de una nueva generación de ambos continentes «que mira con respeto y orgullo a sus antepasados y quiere que le cuenten la historia de otra manera».

Las líneas maestras del documental giran en torno a tres ideas clave, expresadas además por expertos americanos. Una es que los españoles fueron invasores, pero que la conquista la realizaron los propios indígenas para liberarse del cruel yugo a que otros pueblos les tenían sometidos.

La segunda idea es el reconocimiento de que fueron afortunados por el hecho de que llegaran a aquellas tierras los españoles y no otros europeos que no reconocían a los indígenas como iguales y que dejaban tierras esquilmadas y no ciudades con hospitales, universidades y catedrales. Y la tercera es que ese «injerto» de que hablaba Marías se produjo de ida y vuelta, puesto que América dejó su profunda impronta también en España, desde la medicina al flamenco.

Hay momentos muy reveladores en el nuevo documental de López Linares, como el modo en que la realeza y la aristocracia indígenas se asimilan en igualdad de condiciones a las españolas, como es el caso muy ilustrativo de los incas. Aristocracias indígenas que sólo serán abolidas por Simón Bolívar durante los procesos de independencia de la España virreinal.

A la vez, el filme de López Linares alcanza cenit estéticos realmente conmovedores, como la interpretación del Hanacpachap Cussicuinin, un canto a la Virgen María que es la primera polifonía escrita en América, pero además en quechua, obra de Juan Pérez Bocanegra. O la visita en la selva boliviana al Ensamble Moxos, un grupo musical que representa a la Escuela de Música de San Ignacio de los Moxos, dirigida por Raquel Maldonado, que amalgama la música traída por los misioneros jesuitas con las expresiones nativas.

El canto visual y sonoro a la belleza de la civilización hispana anima cada minuto del metraje del nuevo documental de López Linares, dando sentido así al «canto de vida y esperanza» que reza en su título. Lo que el director de Hispanoamérica ha conseguido es descubrirnos la riqueza del continente cultural que compartimos los hispanos con el propósito, dice su autor, de “recuperar nuestra herencia y reconstruir nuestra casa común”.