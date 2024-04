Sublime estocada de Javier Nart a Pello Otxandiano (Bildu) por blanquear a ETA: «¡Cobardes miserables, terroristas de mierda!»

A tres días de la celebración de las elecciones en País Vasco, Pello Otxandiano, candidato de EH Bildu, sigue sin llamar grupo terrorista a ETA.

Un claro reflejo de lo que representa su partido que emana directamente de los criminales que acabaron con la vida de cientos de personas. El eurodiputado, Javier Nart, hacía una perfecta radiografía en ‘Todo es mentira’ (Cuatro) del verdadero significado de estas declaraciones.

«Bildu es lo que es», por lo tanto, «lo que no puede renegar es de su propia esencia», comentó el analista y señaló que «la indecencia ética y moral» de esta «gentuza» se corresponde a que son «incapaces» de decir que «llegar por la espalda y pegar un tiro en la nuca, eso es de miserables cobardes».

Lo que se puede decir, «gudaris de mierda», afirmó Nart y cargó duramente sobre Otxandiano:

El eurodiputado prosiguió su análisis explicando que, esta «gentuza», simultáneamente, es la que reclama que exista una verdadera llamada memoria histórica.

Y agregó:

«Es que eso es el todo, por una razón. Porque si fuera la parte no tendría el más mínimo inconveniente de decir, de la misma forma que dicen, y yo coincido, que el franquismo fue criminal. Asesino y represor. Tendrían que decir que ETA fue una banda de desalmados, cobardes y miserables. Pero no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? Porque no es una parte del todo. Porque es el todo del todo. Porque si fuera una parte lo dirían. Pero no lo dicen. El representante es el que representa. Y si el representante de una gran coalición es imposible de decir algo evidente, es que está capturado por la evidencia de que no pueden condenar a ETA«.