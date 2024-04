Monumental repaso de Begoña Villacís a Pablo Iglesias por la desaparición de Podemos en País Vasco

Intentó salir airoso y acabó muy malparado.

Pablo Iglesias aún se está recuperando del festival de zascas que recibió por parte de Begoña Villacís este 22 de abril de 2024 en el plató de ‘Mañaneros’ (TVE) cuando analizaban los resultados electorales de País Vasco.

El exvicepresidente segundo del Gobierno valoraba la fuga de votos de Podemos a EH Bildu que ha dejado al partido morado con el marcador a cero:

La campaña de Podemos se basó en decirle a la ciudadanía que había que echar al PNV, unas declaraciones que Aitor Esteban recogió en sus redes sociales y que después de los resultados y batacazo del partido, afeó al podemita.

Sobre ello, Iglesias comentaba que esto se debía a que su electorado se había decantado por la izquierda abertzale:

Después del mazazo recibido en las urnas, Begoña Villacís que también se encontraba en la mesa de debate ponía en su sitio al de Podemos al recordarle que su partido y Bildu son iguales y de paso, humillarle a cuenta de su desaparición:

“¿Sabes por qué los votos de Podemos se han ido a Bildu? Porque básicamente representan lo mismo. Y yo tengo que decir que habiendo escuchado mucho a Pablo Iglesias reírse de nuestros resultados electorales y habiéndolo aguantado mucho tiempo, hoy me alegro. Hoy me alegro de que Podemos haya quedado a cero, lo reconozco. Me alegro porque representáis lo mismo que Bildu, porque sois una fórmula política que nació para validar la violencia como forma de hacer política. Porque potenciasteis los rodeos al Congreso, porque explicasteis a la gente que hacer un escrache es jarabe democrático y yo he sufrido en mis carnes esos escraches que vosotros amparáis y promovíais”.

Y añadió:

“Yo sí que condeno lo que hacen en tu casa, porque creo que tus hijos no tienen derecho a soportar eso, pero no he escuchado de tu boca ni una sola condena a lo que me pasó a mí o a muchos de mis compañeros de las otras fuerzas políticas. Me alegro porque cuando se produjo la manifestación de Miguel Ángel Blanco, nosotros estábamos en esa manifestación de Miguel Ángel Blanco. ¿Dónde estáis vosotros? Me alegro porque nunca os he reconocido como demócratas, porque un demócrata reconoce la dictadura del señor Franco, eso se ha tratado muchas veces, pero un demócrata también condena dictaduras como la de Chávez, como lo que está ocurriendo en Venezuela, como lo que está ocurriendo en Cuba. Y lleva ocurriendo tantos y tantos años y vosotros nunca lo habéis hecho. Por tanto, hoy que empieza a terminarse una fórmula política que nació para cambiar el miedo de lado, que ha utilizado el miedo como forma de hacer política, empieza a acabarse y yo, sinceramente, me alegro”.