Alfonso Serrano alucina con el victimismo de Sánchez y su carta cómica: «Lleva 5 años pensando en sí mismo»

Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino (Madrid, 1976) es licenciado Ciencias Políticas y de la Administración por la UAM, tiene un Diplomado en Gestión y Administración Pública por la UCM y cuenta con un Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho.

Es senador en la actual Legislatura y el secretario general del PP de Madrid desde 2022. Además, es el protagonista del nuevo Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su visita a la redacción de Periodista Digital ha reflexionado sobre la carta en tono victimista, publicada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en la que amenaza con dimitir, y dejado frases muy interesantes:

“Lo de la carta de Pedro Sánchez es un vodevil. Lleva pensando 5 años en sí mismo”.

“Con Isabel Díaz Ayuso no han tenido reparo en meter a la familia y ahora a su pareja”.

“En ningún trabajo podrías tomarte cinco días para pensar si sigues o no, es una irresponsabilidad”.

“Ante un gran caso de corrupción que afecta a su gobierno, a su partido y a su entorno, pone el foco en él”.

“Los que sostienen al gobierno quieren que siga: los socios de Sánchez, los independentistas y los asesores”.

“Todavía queda mucho de la trama por salir”.

“Lo único que han hecho es pactar con Ábalos, borrar evidencia y no dar explicaciones”.

“Las únicas dimisiones que han pedido desde que se destapó la trama son las de Ayuso, la de MAR y la mía”.

“Patxi López es un socialista acomplejado que sabe que lo único que lo ha conseguido es gracias al PP”.

“Que me hable de honorabilidad el PSOE que se encuentra en una cacería de brujas me parece de una hipocresía tremenda”.

“Es más importante para unos medios que me haya tomado una CocaCola que dar explicaciones de la trama”.

“Me llama la atención que critiquen que la denuncia porque la pone una organización de ‘ultraderecha’, ¿solo pueden poner denuncias si son de izquierdas?”

“Hay que centrarnos en las elecciones catalanas y europeas antes que elucubrar otros escenarios”.