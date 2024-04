Rufián hace el paripé de su vida gimoteando por Sánchez: «Le pido que aguante»

Los socios de Sánchez están que trinan ante la amenaza del socialista de abandonar Moncloa.

Es el ejemplo de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, quien este 25 de abril de 2024 en ‘La mirada crítica’ (Telecinco) lloriqueó por el presidente del Gobierno.

Al inicio de su entrevista, el líder separatista rendía pleitesía al socialista:

El de ERC apuntaba directamente a ‘Manos Limpias’, organización que ha denunciado a Begoña Gómez por sus chanchullos, a la que ha calificado como “filofascista”:

«Yo he ido a ver a la cárcel a compañeros míos que estaban allí por la cara y ahora le pido a Sánchez que aguante y que no se marche porque un juez se invente a través de una organización filofascista como ‘Manos Limpias’ que su mujer esté involucrada en según que cosas […] esta organización denunció a los dibujos de ‘Los Lunnis’ porque fomentaban la homosexualidad infantil y estos mismos son los que denuncian a la mujer del presidente».

Y agregó:

«Da igual que sea una estrategia política que no porque si lo fuese… pues pasará a la historia como un farsante. Yo me quedo con que esta persona no puede más porque están atacando a su familia y creo que la comparación con Díaz Ayuso es perversa porque esta persona relacionada con ella lo reconoció», ha opinado Rufián.