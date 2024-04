Paco Rosell, durísimo contra la carta infame de Pedro Sánchez: «Es el reflejo de un político autoritario»

El director de Vozpópuli, Paco Rosell, analiza en La Segunda Dosis, la carta predimisoria publicada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Rosell, que dirige uno de los medios que más ha publicado informaciones sobre la presunta implicación de Begoña Gómez en la trama de corrupción que salpica al Ejecutivo y al PSOE, que se ha denominado como caso Koldo.

El periodista considera que esta misiva pública no es más una muestra más del autoritarismo del socialista, ya que sigue sin dar explicaciones y solo busca aglutinar apoyos y movilizar a la izquierda.

Respecto a lo que puede pasar con lo que decida el presidente de Gobierno el próximo día lunes, abre la posibilidad a que convoque a una moción de confianza.

“Dirá que no tiene ningún apego al poder. Puede promover una moción de confianza pero le van a apoyar porque es un chollo, van a sostenerlo, lo estrujan y como quiere el poder ese es el juego”.

Además, considera que esto forma parte de una estratagema política para “rehumanizar” a Sánchez a través de la pena y usando el amor por su mujer como un arma arrojadiza.

En cuanto a la participación de la esposa del presidente en la trama de corrupción, incide en que deben dar lugar explicaciones en lugar de atacar a los jueces.

“Hay dos cartas con la firma de Begoña, en cualquier lugar movería a que la fiscalía actuase de oficio. Esos documentos moverían la dimisión, no hay caso de tráfico influencias más claro. La Fiscalía no está al servicio de los intereses, por parte de un fiscal general del Estado que fue calificado de no idóneo. Quiere arrollar a los jueces, acabar con la independencia judicial. Es muy grave tanto como el 1-O”.