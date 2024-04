¡Te hemos pillado, Fortes! Guillermo Rocafort saca a la luz la multa que pagó a Hacienda

Guillermo Rocafort cuenta en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital todos los detalles de la infracción tributaria de Xabier Fortes por la sociedad mercantil que creó cuando ya trabajaba en TVE.

El escritor ha denunciado al presentador de televisión por haber incumplido las normativas tributarias.

Detalla que lo hace porque le “encanta investigar, y más a la “Silviosfera” -en referencia a Silvia Intxaurrondo-, la “Xaviesfera” y todos los privilegiados de Radio Televisión Española que se ha echado al mote”.

Así, descubrió una sociedad mercantil que se llama Javier Fortes Sociedad Limitada. “No Xabier, curiosamente, a efectos mercantiles, Xabier es Javier, es importante. Cuando quiere ser nacionalista gallego o un sociata sanchista, te pones la X pero para la pasta, te pones la jota de toda la vida”.

Desvela que esta sociedad “adolece” de una cantidad ingente de incumplimientos fiscales y contables, societarios y mercantiles.

“A raíz de ahí, se ha formado una como si hubiésemos agitado el avispero. Además, los datos que hemos dado son públicos”.

Rocafort también le atiza al señalar que “él se victimiza y dice que Radio Televisión Española lo ha obligado a usar una sociedad mercantil, pero esto sería rarísimo y me recuerda al caso de Máximo Huerta que tuvo que dimitir como ministro por esto mismo. Pero la ley de transparencia me ampara y me protege, porque dice que todos los contratos son públicos y tiene que desvelar los contratos que tiene tanto él como persona física, como con su sociedad mercantil que ya está liquidada”.