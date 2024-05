Pedro Sánchez agita a la militancia socialista con otra infame carta

En una nueva misiva, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, impulsa su agenda autoritaria .

Empleando el tono victimista que ha adoptado desde hace una semana con la publicación de la ya famosa carta donde se tomaba cinco días de “reflexión”, el socialista transmite un mensaje de agitación asegurando que la democracia “está en riesgo”. No miente aquí el experto en cambiar de opinión. Aunque por supuesto, pone la amenaza en otros y no en él, que quiere abogarse la voz del pueblo y determinar que la democracia es lo que diga él y nadie más.

En este sentido, ha asegurado que “ninguna generación de socialistas lo tuvo fácil”. Suponemos que se le olvida que el PSOE es el partido que más tiempo ha gobernado desde la Transición. Pero, fiel a su papel de víctima, ha profundizado en el asunto al afirmar que el partido de Gobierno se encuentra bajo una “lucha que es estructuralmente asimétrica” pero pese a esta ‘terrible’ situación, ellos, la encarnación del bien, se colocan “del lado de quien no tiene, de quien no puede, del lado de la gente de a pie frente al poderoso”. Dignos de la canonización.

Por supuesto, en esta guerra de los buenos contra malos, del ellos contra nosotros, identifica al enemigo: la ultraderecha, esa muletilla que ha servido para englobar a todo el que no piense como él, sin importar quién sea o de dónde provenga.

“Nuestra democracia, como las del resto del mundo, se enfrenta al avance de una internacional ultraderechista que trata de imponer su agenda regresiva, no mediante el debate de ideas y el contraste de propuestas, sino por la destrucción del adversario”.

Y el presidente que el mismo día que criticaba los bulos y llamaba a la “regeneración democrática” lanzó una fake news en la televisión pública, al asegurar que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo dijo “textualmente” que su esposa, Begoña Gómez, debía quedarse en casa, denuncia a los medios críticos, englobándolos en una “máquina del fango”:

“Para lograrlo, ponen en marcha la máquina del fango, alentada por la derecha y la ultraderecha, junto a páginas web y asociaciones ultraderechistas que fabrican bulos y mentiras”.

El presidente asegura que estos bulos “se propagan en tertulias y en las tribunas para después judicializar falsas denuncias, deteriorando gravemente nuestra democracia y nuestra convivencia”. Y por lo tanto, él debe poner coto a esto.

Por supuesto, no podía dejar por fuera el ‘éxito’ de su estratagema al asegurar que ha sentido el calor del pueblo español que lo ha arropado de forma masiva para que continuara al frente del Ejecutivo. Y es que esos 12 mil militantes socialistas que acudieron a Ferraz movilizados en autobuses para que el presidente se sienta apoyado, son para Sánchez la representación de toda España.

“Estos días he sentido el apoyo de miles de socialistas, de progresistas, de demócratas. Hay deudas que aunque no podemos pagar, sí debemos reconocer. Y yo, como secretario general, tengo una inmensa deuda He sentido el cariño personal, la preocupación por mi familia y por mí”.