Pilar Cernuda carga contra el autoritario Pedro Sánchez: “Es doloroso que ataque a los jueces y periodistas”

La periodista Pilar Cernuda ha aprovechado el homenaje recibido por el Gobierno de Madrid en el marco de la conmemoración del 2 de mayo para pronunciarse contra la operación de ataque y derribo impulsada por el presidente Pedro Sánchez, contra la Justicia y los medios de comunicación críticos.

Cernuda considera que es “doloroso” ver cómo el presidente, el PSOE y algunas terminales mediáticas afines se unan al ataque emprendido desde este lunes por Sánchez.

“Es auténticamente doloroso, incomprensible que en este momento, los periodistas y los jueces seamos demonizados y poco menos que responsables de que desaparezca la democracia en España.

Los jueces no son dependientes de nada, simplemente cumplen con su obligación de que los españoles respeten la ley. Nosotros hemos respetado en el Grupo Crónica, independientemente de nuestra procedencia geográfica o nuestra ideología, a todos los que han pasado por nuestra mesa. Quiero pedir el mismo respeto a nuestro trabajo y al de los jueces por parte de las instituciones públicas”.

La periodista contrapuso la labor del grupo periodístico para contar los hechos e interpelar a los actores políticos de distintos momentos, siempre con el objetivo de el público estuviese informado y sin hacer ningún tipo de distinción. “Hemos recibido a todos los que eran algo de España. Por nuestra mesa han pasado todos los presidentes de Gobierno, todos los de la oposición, deportistas, sindicatos. Los reyes, los actuales y los eméritos”.

En su discurso, también aprovechó para recordar a Victoria Prego, fallecida este miércoles 1 de mayo, a quien definió de “amiga y compañera”.

Por su parte, Antonio Casado, quien también recogió el reconocimiento para el grupo periodístico, pidió un “reconocimiento al trabajo que los periodistas hacemos para acceder a la información por causes no reglamentados pero no menos virtuosos que los reglamentados, por decirlo de alguna manera”.