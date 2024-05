Alfonso Ussía rejonea a Ernest Urtasun y lanza un mensaje a su jefa política

Es lo que tiene tener como responsable de Cultura a alguien con menos intelecto que la moto de Ángel Nieto.

Alfonso Ussía pone de vuelta y media en su tribuna en ‘El Debate‘ al ministro Ernest Urtasun por la decisión de cargarse el Premio Nacional de Tauromaquia aduciendo unas razones insostenibles:

Me encuentro entre los millones de españoles que han sido insultados por un papanatas. Me refiero, claro está, al ministro de Cultura impuesto por los pactos por una de las mujeres menos agraciadas intelectualmente de España. El papanatas no es un zoquete al uso en el sanchismo, como Pachi López. Después de licenciarse, opositó a la Carrera diplomática y aprobó. Después, su carrera en la Carrera careció de interés porque no se le conoce destino alguno en el exterior. El opositor tiene un gran mérito de esfuerzo, dedicación y conocimiento de idiomas, además del catalán. Pero no garantiza la inteligencia. He conocido a diplomáticos extraordinarios e inteligentes, pero también a tontos del antifonario, que es la manera más diplomática de definir a los tontos del culo. No es buena carta de presentación la de ser en un partido, Sumar, subalterno de Yolanda Díaz. Y además, está muy mal educado, y siendo ministro de Cultura, su único fin es dilapidar la Cultura de la nación de la que es ministro del Gobierno.