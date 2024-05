Javier Cordero (Manos Limpias): «En la investigación de Begoña nos hemos encontrado con cosas para echarse a temblar»

Begoña Gómez comienza a tenerlo de color hormiga.

Las informaciones que siguen saliendo sobre su labor profesional la ponen cada vez más contra las cuerdas.

En ‘La Segunda Dosis‘ (Periodista Digital), Javier Cordero, investigador de Manos Limpias, fue preciso a la hora de definir la situación respecto de lo que se ha ido publicando sobre la esposa de Pedro Sánchez:

Nosotros hemos, concretamente yo, hemos estado investigando a fondo esas noticias, esas noticias sin ayuda de los medios de comunicación que las publicaron y en base a mi propia experiencia, yo he sido secretario de una mesa de contratación de un organismo de la administración del Estado y entonces me he encontrado cosas verdaderamente que se las hemos trasladado a su señoría del juzgado de instrucción número 41 que es para echarse a temblar.