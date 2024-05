¡Varapalo a la política de enchufes del Gobierno! El Supremo anula el nombramiento de Dolores Delgado

Duro golpe a Pedro Sánchez, a Álvaro García Ortiz, a Dolores Delgado y a la política de enchufes y de colonización de instituciones públicas impulsada por el presidente de Gobierno

El Tribunal Supremo ha anulado este martes el nombramiento de la ex ministra socialista Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

En concreto, la Sala de lo Contencioso del alto tribunal ha tumbado la designación de la ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, por un posible conflicto de intereses, ya que su marido, el ex juez Baltasar Garzón, se especializa y trabaja justamente con asuntos de memoria histórica y el derecho humanitario.

La decisión es un duro golpe para Delgado, que queda en una situación complicada debido a que pierde la categoría de fiscal de sala. Y es que es la segunda vez en que tumban un nombramiento suyo por irregular. En la anterior ocasión, el Alto Tribunal anuló su designación en la especialidad de Militar. Sin embargo, cuando se produjo esta decisión, ya se había nombrado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Pero con esta resolución, la exministra sigue conservando su plaza como fiscal en la Audiencia Nacional, misma con la que quedó una vez que abandonara su cargo como Fiscal General.

Pero el fallo es también un varapalo para su sucesor al frente de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, que además de ver cómo el Supremo le anula otro nombramiento, queda nuevamente retratado y en una situación cada vez más débil al frente de la Fiscalía.

Y es que la designación de Delgado se produjo con polémica: en la votación del Pleno del Consejo Fiscal de junio de 2023, la mayoría de los vocales se mostró en contra, argumentando que había un claro conflicto de intereses por su relación de pareja con Garzón. Estos alegatos fueron desestimados por el Fiscal General que cabe señalar, sucedió en el cargo a la exministra.

Es por esta razón que el nombramiento fue recurrido por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal solicitante de la plaza Luis Ibáñez.

