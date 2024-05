VOX acaba con el ‘chiringuito’ del Diálogo Social de CCOO y UGT en Castilla y León pese al lloriqueo de los ‘comegambas’

Los sindicatos plegados al sanchismo, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) siguen llorando por la pérdida de sus privilegios en Castilla y León.

Y es que VOX ha sido el principal elemento para que hayan perdido hasta el 95%, en comparación con 2018, de las subvenciones que obtenían. Esto ha hecho que los ‘comegambas’ entren en pánico y hayan incluso acudido a la vía penal para no perder el ‘negocio’.

En este sentido, los dos sindicatos han presentado una reclamación contra España como país ante el Comité Europeo de Derechos Sociales afirmando que estos recortes son un incumplimiento del Diálogo Social en la comunidad autónoma.

Los dos sindicatos afirman que existe una supuesta pérdida de derechos de los ciudadanos, pero este argumento cae por su propio peso porque estos están ampliamente implementados en la región y en todo el territorio nacional. Desde el partido que lidera Santiago Abascal detallan que lo que realmente reclaman son las subvenciones, que “consideran como un ‘derecho adquirido’ aunque no es así”.

En este sentido, recuerdan que el Tribunal Supremo de Justicia de Castilla y León, en su sentencia del 3 de noviembre de 2023, garantiza la plena capacidad del Ejecutivo para organizar sus recursos.

Ante esta reclamación de los dos sindicatos, los de Bambú han realizado un extenso informe en el que desmontan los argumentos esgrimidos y deja de manifiesto que lo que buscan no es asegurar que las políticas públicas sean concensuadas en el marco del Diálogo Social sino que solo intentan garantizar su propia financiación.

Uno de los aspectos fundamentales que desbarata la maniobra es que las organizaciones no han dejado de recibir subvenciones. Lo que ha pasado es que debido a los controles implementados, ahora reciben menos dinero.

En el texto también se detalla que el Tribunal Supremo ha establecido que si bien la UGT, CCOO y la patronal son organizaciones representativas, no son las únicas válidas o ni los únicos interlocutores sociales con los que la Junta puede colaborar para avanzar las políticas públicas.

En cuanto al señalamiento de los sindicatos a la Junta por supuestamente haber incumplido con este marco de negociación entre los actores sociales en Castilla y León, resaltan que ambas organizaciones han callado los atropellos del Gobierno de España en materias tan sensibles como el SMI, la Ley General de la Seguridad Social, el Estatuto del Becario, la Jornada Laboral o la Negociación Colectiva.

De acuerdo a la formación política, esta falta de crítica con el Ejecutivo de Pedro Sánchez responde a los casi 34 millones de euros con los que la administración central ha regado tan solo en los últimos dos años a las organizaciones, con el pretexto del mantenimiento de la “paz social”.

También resaltan que los acuerdos que se han alcanzan dentro del marco del Diálogo Social son de carácter político, no jurídico. Es decir, son compromisos no vinculantes. Pese a ello, remarcan que desde la Junta seguirán apostando por un marco de negociación “eficaz, eficiente y con un coste adecuado”, para poder desarrollar políticas públicas en beneficio de todos los ciudadanos y no de determinadas parcialidades.

Finalmente, el informe concluye que “parece que el Diálogo Social más que un instrumento de negociación de mejores condiciones laborales y económicas para los trabajadores se ha convertido en un auténtico medio de obtención de subvenciones por parte de los sindicatos”.

Puedes leer el informe en el siguiente enlace:

DEF_Informe_Reclamacion_CdE_CCOO_UGT_04-05_fdo