Abascal con Rojo en suelo catalán: «Sánchez es el rey del bulo»

Santiago Abascal conversa sobre la actualidad política y el panorama de cara a las elecciones en Cataluña con Alfonso Rojo. En su charla con el director de PERIODISTA DIGITAL, el líder de Vox se muestra optimista sobre el resultado que obtendrá su candidato, Ignacio Garriga.

“Los actos se están llenando, el conocimiento de nuestros candidatos es amplio, vemos que los ciudadanos se acercan a nuestros puestos para escucharnos. Es muy distinta esta campaña a la de hace cuatro años en la que la violencia fue el signo principal”, explica.

El dirigente nacional no da Cataluña por perdida. Al contrario, se muestra firme en su propósito de lograr una comunidad que no esté convulsa por la agitación de los grupos que quieren romper la unidad nacional. “Entiendo lo que representa el problema en estos momentos, o en mi tierra en el País Vasco. Quizá por eso, como vasco, no doy por perdida ni una tierra, ni un solo pueblo ni un solo barrio de España”.

Estima que el principal reto que enfrenta la formación es la consolidación de los resultados. Sin embargo, asegura que el momento de los objetivos grandilocuentes como podrían ser el duplicar el número de escaños “ya llegará”.

En cuanto a la posibilidad de que el prófugo de la Justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont, pueda pisar suelo español como ‘amenazó’ con hacer en el final de la campaña se muestra tajante: “Hay que detenerlo y ponerlo a disposición judicial. Es lo que haría si estuviera en mis manos”.

En clave nacional, también ha reflexionado sobre la última estratagema del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, con la publicación de la infame carta para luego pasar a la operación de ataque y derribo contra la prensa crítica y el poder Judicial.

Considera que la presidencia del líder del PSOE es peligrosa y que estamos ante un “golpe de Estado”, por lo que llama a “actuar en consecuencia”. Por eso, también critica la postura ‘tibia’ del Partido Popular con el contexto actual. En este sentido, recuerda que los socialistas han demostrado en su historia centenaria que no son de confiar.

“Yo sí creo que estamos ante un golpe de Estado. Sí creo que el PSOE es capaz de cualquier cosa. Lo ha demostrado en 120 años de historia. Son capaces de cualquier cosa porque han hecho todo tipo de cosas. Muchas de ellas criminales”.

Debido a esto, reafirma su propuesta de una alianza fuerte con el PP a pesar de las diferencias en muchos temas. Estima necesario el ponerse de acuerdo en lo esencial y que, cada uno con sus siglas, colabore en la expulsión de Sánchez. “Está la pelota en el tejado del Partido Popular”.

En cuanto a la embestida del presidente de Gobierno contra la prensa crítica considera que la “extrema izquierda formal siempre ha querido controlar los medios de comunicación y ahora, la extrema izquierda informal, que es el PSOE, les está haciendo caso”.

También le atiza por definir como lawfare el hecho de que los jueces no le de la razón. Señala que los jueces se dedican a aplicar la ley que hacen los políticos, no a aplicar la ley como la interpretan o “como quieren los socialistas”.

Afirma que la jugada le ha salido mal al presidente y ahora se encuentra “improvisando” para intentar avanzar en su objetivo de permanecer indefinidamente en el poder.