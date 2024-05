Óscar Puente, el ministro que no sabe ni de transportes ni de geografía

Si no sabe de lo suyo, ¿cómo exigirle que sepa de otras cosas?

¡Menos mal que Pedro Sánchez puso a Óscar Puente como ministro de Transportes!

Porque si lo llega a colocar como responsable de Política Territorial, ahora mismo habría creado otro conflicto.

En el transcurso de una comparecencia en el Senado, el exalcalde socialista de Valladolid le pidió y casi le exigió a una senadora de ERC, Laura Castel Fort, que dejase a un lado el victimismo de creerse que su provincia, Tarragona, era la más perjudicada de España en lo que se refería a comunicaciones y e infrastructuras ferroviarias.

El problema es que Puente, que habla y no para, se marcó una pifia de campeonato en la que, para más inri, insistió sin el menor asomo de tratar de corregir el error.

Me gustaría que estos debates en materia de infraestructuras fueran un poco más racionales, un poco menos viscerales, que no se introdujera permanentemente el criterio del agravio. Somos los peor tratados. Hay 54 provincias en España. Si las 54 dicen lo mismo, es evidente que 53 se equivocan. Y eso tiene un nombre, que es la irresponsabilidad en esta materia y el populismo y la demagogia en materia de infraestructuras, que desde luego no es la mejor receta para abordar este debate en este país.