Cristina Fallarás supura odio contra VOX y su acto ‘Viva 24’: «Es urgente señalar a los fascistas»

Está que echa las muelas.

Cristina Fallarás, de ‘Público‘, saca a pasear su odio a cuenta del gran acto que va a tener el partido de Santiago Abascal en Madrid.

Tanto en la web como en vídeo, la periodista no duda un segundo a la hora de señalar y de reclamar que se haga algo:

Exige salir a la calle a plantar cara:

Voy directa, sin florituras, porque hay asuntos con filo de cuchilla y son urgentes: si no salimos a la calle a plantar cara a todos los fascistas, ultras, violentos que se van a juntar en una reunión histórica, ellos avanzarán rodeados del silencio de los tibios. Y avanzarán igual, de eso no me cabe duda, pero considero imprescindible señalarlos. Si no lo hacemos, si asistimos quietas a su ser conjunto contra nosotras, la historia, el futuro y las que vendrán no podrán perdonarnos. Ni nosotras mirarnos a la cara.