Mario Garcés desmonta el teatrillo de Sánchez victimizándose por Begoña: “¡Eso se llama nepotismo!”

No tiene el menor atisbo de duda.

Mario Garcés, inspector de Finanzas del Estado, deja bien claro en esta entrevista en ‘La Retaguardia’ (Periodista Digital) que Pedro Sánchez trató de victimizarse ante la opinión pública con el tema de Begoña Gómez, pero que al final la estrategia se le va a venir abajo:

Bueno, en primer lugar, quien debería haber comparecido en una comisión es ella. A ver, conflicto de intereses de Sánchez yo no lo veo. Tráfico de influencias de Sánchez no lo veo. ¿Quién ha podido cometer el delito de tráfico de influencias, que no lo sé si lo ha cometido o no? Tendría que ser ella, que es la que está investigada. Lo que antes se llamaba imputada. La que está investigada es ella. Él lo que va a hacer es un alegato victimista o victimario, defendiendo a su mujer. Va a decir que esto es una persecución en toda la regla. Va a haber, me imagino, lanzamiento de barro por todos los lados, y usted más.

Todo es una cuestión, a juicio del exdiputado del PP, de nepotismo:

Es decir, el nepotismo está aquí, en este país. El nepotismo ha llegado en un lado y en otro. Entonces se van a tirar el barro a la cara. ¿Qué va a servir para algo? Pues para victimizarse, para decir, yo sufro por mi mujer, mi mujer es una persona capaz, honesta, y ha desarrollado su trabajo, y por hacer su trabajo la estáis matando. Y yo esto siempre he dicho lo mismo, que quede claro. Si Begoña Gómez no hubiera sido la mujer del presidente del Gobierno, no hubiera accedido a ninguna de las dos cátedras. Y eso se llama nepotismo, Sánchez. Eso se llama nepotismo.

Garcés asegura que otras personas de a pie, sin las influencias con la que contó Begoña Gómez, no van a tener ocasión de meter la cabeza en grande oportunidades profesionales: