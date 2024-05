¡Menudo papelón! Ábalos se mete en un lío defendiendo a Puente y Nart acaba dejándole para el arrastre

La crisis diplomática con Argentina a raíz del ataque de Óscar Puente a Javier Milei sigue latente. Un posible veto al mandatario argentino en base a un convenio suscrito por Franco en 1968 ha hecho estallar las alarmas.

El programa ‘Todo es mentira’ (Cuatro) abordó la cuestión este 23 de mayo de 2024 de la mano de José Luis Ábalos y Javier Nart.

En primer lugar, Risto Mejide preguntó al exministro de Transportes si Milei podría regresar a España, a lo que el político respondía:

“Creo que no pasa nada. De todas formas, viene aquí como un particular, viene de un acto político en contra del presidente…”.

Mejide aprovechó la ocasión para sacar el Delcy-Gate y cachondearse de él:

“Y tú, cómo experto en recepciones en aeropuertos, ¿no podrías ir ahí?”.

“Si me lo encargan para que no entre yo, pues no lo dejo entrar. Ya tengo alguna experiencia”, respondió Ábalos.

El eurodiputado también golpeaba al exministro al afearle que “permitió” entrar en España a “quién no podía” iniciando un enfrentamiento entre los dos contertulios:

Ábalos: Es que no es verdad. Nart: Es verdad. Ábalos: Tu opinión es muy buena, pero los tribunales ya se han pronunciado, salvo que no te importe nada eso. Nart: Es un problema fundamental de lo que son las atribuciones de la UE que tu ignoraste.

El abogado expuso la complicada situación de Argentina en estos años de atrás, y cómo fue Óscar Puente el primero en iniciar la guerra:

“En Argentina, desde Perón ha sido un auténtico quilombo, lo que han hecho ha sido ir destruyendo progresivamente todos, los radicales, peronistas… Son una auténtica chusma, y por eso vence este personaje. La reacción que ha tenido el Gobierno de España por parte de Sánchez ha sido perfectamente asimilable al Franquismo, cuando a Franco se le montaban manifestaciones antifranquistas eran manifestaciones antiespañolas, y cuando se insulta o se ofende a la esposa del presidente, este señor se piensa que es institucional y la democracia y entonces no es quien actúa es que sobreactúa. Esto empieza porque un hoolingan, un impresentable, un ministro gamberro, llamado Óscar Puente dice que este tipo iba drogado y el otro le contesta con la misma calaña. ¿Qué hace el presidente? Se ofende a la democracia, a las instituciones y en vez de hacer una nota verbal, una llamada al embajador, una consulta, hace la retirada indefinida al embajador, lo último que nos queda es la declaración de guerra, francamente Sánchez no tiene el más mínimo respeto por los españoles ni por las empresas españolas que están en argentina. Es muchísimo más grave que un ministro insulte a un presidente que no que un presidente ofenda a la esposa de un presidente de gobierno, porque es alguien que no es institucional. Ha confundido todo y piensa que la democracia, España, la bondad y el progreso es él”.

Ábalos intentó sacar la cara por Puente y le acabó saliendo el tiro por la culata: