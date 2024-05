El Doctor Cabrera con Alfonso Rojo: «Por decir ciertas cosas me dicen que estoy en la ‘fachosfera'»

José Cabrera y Forneiro (Madrid, 1956) es un psiquiatra forense español. Más conocido como el ‘Doctor Cabrera’, aparte de ejercer su profesión, es sin duda, el médico mediático más conocido de la televisión española.

Es un participante habitual en diferentes programas como Horizonte (Cuatro), así como en otros medios como la radio y la prensa. Además, es un autor de varias decenas de libros.

Ahora, es el nuevo protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En una afable conversación con el director de Periodista Digital, ha tratado diversos temas sociales y políticos. Siempre fiel a su estilo, ha dejado frases muy interesantes:

“Me gustan y me divierten las tertulias porque hay muchos jóvenes que no saben y siempre quedo bien”

“España se ha transformado, la gente ha cambiado y el tejido social está errático. Me da miedo”

“La sociedad del pico y pala a la actual es brutal. Los jóvenes creen que el esfuerzo es antiguo”

“Somos más manejables, más volubles, más hedonistas que hace 50 años. Somos incapaces de aceptar el sufrimiento y el ‘no’”

“La opinión pública hoy en día es menos crítica”

“Creo que el mal es una especie de energía, es más metafísica”

“El hombre no nace malo pero el mal va entrando en las personas por sus vivencias, trastornos y otros factores”

“Todo es tan tolerante, tan tolerable que hemos llegado al extremo de que las autoridades toleran o disculpan crímenes”

“Milei es un producto de todo el desastre que hizo el peronismo. Es la única opción para un país vendido en parcelas, como es Argentina”

“Yo conocí a Pedro Sánchez cuando mendigaba entrevistas”

“Pedro ha conseguido algo fundamental a base de dinero y endeudarnos: la paz social. Si hay una huelgo, paga dinero”

“La gestión de Sánchez se basa en el relativismo moral”

“Hoy hay menos libertad que antes: ya no se habla de determinados temas ni al seno de las familias por miedo”

“La democracia no es ni una religión ni una ciencia: es un sistema que busca la convivencia pero mucha gente no lo entiende”

“Tengo muchos enemigos. Me encanta, me pone”