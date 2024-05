Telmo Aldaz reivindica junto a Rojo el carácter de los españoles: “Cuando tienen que demostrar que son duros, lo hacen”

Telmo Aldaz (Pamplona, 1970) es un aventurero, marinero, personalidad de medios y político que apoya la causa carlista.

Es sobrino del histórico reportero, promotor cultural y atleta, Miguel de la Quadra-Salcedo. Además, ha sido anfitrión y participante de varios programas de telerrealidad y series de documentales relacionados con la geografía. También es organizador y gestor del proyecto educativo, España Rumbo al Sur, que busca promover valores en la juventud.

Es el nuevo protagonista de Tiempo de hablar y en su conversación con el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, ha dejado frases interesantes sobre su experiencia en sus viajes y proyectos:

“Estoy muy orgulloso de mi tío Miguel de la Quadra-Salcedo”

“Para mí España es respeto, es el mestizaje, algo que te emociona y hay que defender”

“La raza, la casta, el trapío, no desaparece, no se pierde. El español cuando tiene que demostrar que es duro, lo hace”

“De todos los grandes exploradores, me quedo con Diego Méndez de Zamora” , aunque no es el más conocido”

“España Rumbo al Sur es una expedición para inculcar valores positivos a los jóvenes”