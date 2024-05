Ndongo se cachondea de los ‘cachas’ de Pablo Iglesias: “Si no me asustaban los gorilas en la selva, menos unos empastillados”

Yves Bertrand Ndongo Meye (Camerún, 1990), más conocido como Bertrand Ndongo, es un periodista y activista político camerunés residente en España.

El reportero de Periodista Digital es el nuevo protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En el plató de esta casa, ha mantenido una afable conversación con el director de este medio, en el que ha dejado unas frases muy interesantes:

“La izquierda piensa que el hombre negro es un objeto al que pueden manipular e inculcar un pensamiento”

“Cuando me ven aparecer a los de la izquierda se les cruzan los cables, les cambian las caras”

“Fui a cubrir el canutazo y cuando me acerqué a Ione Belarra para preguntarle porqué critican el ‘jarabe democrático’, me agredieron”

“No sé si los cachas que me agredieron eran del dispositivo de seguridad pero los voy a denunciar”

“Los Policías que estaban ahí me dijeron que no eran del cordón de seguridad”

“Si engancho a uno de ellos, cae fijo”

“Si con 6 años, en la selva con mi padre apareció un gorila y no me cagUÉ encima, no me voy a asustar con un par de empastillados”

“Mientras grabas y metes el micro, te dan golpecitos y patadas por debajo para que no se vea”

“Algunos cámaras de otros medios se solidarizaron conmigo”

“La señora me golpea primero y ahora la izquierda me pone como el agresor. Tiran la piedra y esconden la mano”

“La izquierda me dice insultos racistas y frases hechas. Están frustrados porque no tienen nada que aportar”

“Llegué a España en 2010 pensando que no pintaba nada aquí”

“Estoy muy agradecido con mucha gente que ayudó cuando llegué al país”

“Empecé en el periodismo con mi canal de YouTube porque me gusta preguntarle cosas a la gente por la calle”

“En la política no puede decir ciertas cosas por eso ser asesor es complicado”

“España me ha dado lo más importante de mi vida por eso salgo a defender mis ideas”

“Cuando voy a Camerún me emociono y se me pone la piel de gallina”

“España siempre se intenta autodestruir pero siempre vuelve a brillar”

“Creo que Pedro Sánchez no come el turrón. Lo que está pasando es insostenible”

“Si Sánchez saca un buen resultado en las europeas, convoca a elecciones”

“El PP ganará las europeas y Vox subirá, aunque habrá que ver los resultados”

“El reconocimiento de Palestino es simbólico, no cambia nada”

“La inmigración ilegal se ha convertido en la nueva esclavitud”