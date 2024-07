Intrahistoria del odio chavista a Cake Minuesa: «Monedero me dio un cabezazo»

Es la intrahistoria de una detención que se fue gestando años atrás.

Cake Minuesa fue detenido por la Dirección General de Contrainteliencia Militar en la madrugada de este 29 de julio de 2024 en Venezuela cuando estaba en el país caribeño en calidad de enviado especial para dar fe de las elecciones, exclusiva contada por Periodista Digital.

¿Y por qué los sicarios de Nicolás Maduro fueron a por el periodista de ‘OkDiario‘?

Muy sencillo. El régimen chavista tiene en España a un ‘embajador’ muy particular, al cofundador de Unidas Podemos, Juan Carlos Monedero, quien tiene la especial habilidad de señalar a quienes no comulgan con Maduro.

De hecho, tal y como recogimos en 2017 en Periodista Digital, Monedero mantuvo un tenso cara a cara con Cake Minuesa.

Y todo porque el intrépido reportero ya había mostrado su oposición al chavismo.

El periodista acudía el 22 de mayo de 2017 a un acto independentista catalán celebrado en Madrid con las ponencias de Puigdemont, Junqueras y Romeva.

Llevaba el reportero de OkDiario la intención de sacarle punta a los independentistas allí congregados, cuando de pronto se encontró con el fundador y chamán podemita, Monedero.

La labor de todo periodista es ir a preguntar a los protagonistas su opinión acerca de lo que sea, y así lo hizo Cake Minuesa. La negativa de Monedero a hablar tornó en nerviosismo ante las preguntas insistentes de Cake, hasta que le salieron al podemita las prácticas más bolivarianas. Agredió al reportero con patadas, pisotones, y finalmente con un cabezazo.

Así narró lo sucedido:

Yo fui a hablar con él de muy buena fe, en plan vamos a intentar tener una conversación normal… Y entonces él empieza a insultarme. Para él lo normal es insultarme. Llamarme escoria y basura. Trucos marrulleros, trucos sucios… Es un personaje muy difícil. Entonces yo viendo que no quería hablar conmigo, voy a preguntarle, a él que fue asesor de Chávez entre 2005 y 2010, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero él ahí se pone muy nervioso… Él hay algo que hace, que lo lleva dentro de sí, que es muy marrullero; dar patadas, a mí, a los cámaras. Él se arrima a la cámara, la tapa, y ahí me mete el cabezazo. Aún estoy dolorido y me voy al hospital porque me sigue doliendo. Yo no soy de quejarme pero lo tengo inflamado y me duele. ¡Es un sucio! Y con esto me está quitando un día de trabajo.

Evidentemente, con este incidente y estando Monedero también en suelo venezolano para enjabonar al régimen de Nicolás Maduro y hacerse fotos con Zapatero, no sería de extrañar que el podemita ‘sugiriese’ a los ‘matones’ de Maduro que actuasen contra Cake Minuesa.