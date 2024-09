Chencho Arias desmonta en un santiamén la ‘ley Begoña’ de Pedro Sánchez

El diplomático Inocencio ‘Chencho’ Arias analiza las irregularidades de la ley de censura que prepara el Gobierno Sánchez.

En su participación en ‘24×7’, el programa de actualidad de Alfonso Rojo, a Arias le han bastado un par de minutos para desmontar la ‘ley Begoña’, impulsada por el líder socialista para acallar a los medios que han difundido información sobre los negocios opacos de su mujer, Begoña Gómez.

Incide en que con este proyecto queda de manifiesto el talante “autócrata y autoritario” de Pedro Sánchez que no acepta ningún tipo de crítica ni contrapeso de otras instituciones, como lo demuestran sus ataques a los jueces y la colonización de instituciones públicas.

Detalla que si bien muchos gobiernos anteriores han tenido la “tentación” de controlar a la prensa, siempre se han frenado porque bien entienden el peligro a la democracia que esto implica o bien han chocado con el rechazo de la sociedad a esta posibilidad. Contrasta, sin embargo, las expresiones de distintos miembros del Ejecutivo que atacan abiertamente a periodistas.

“La tentación en otras Legislaturas ha existido, pero se han quedado en tentaciones. Ahora estamos llegando a esto en la que un ministro dice ‘hay periodistas buenos y periodistas malos’. En definitiva qué es: el que me critica a mí es malo, es fascista y calumnia al presidente y, el que no me critica o que se inhibe o me piropea, pues ése si está bien”.