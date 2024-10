Ussía se chotea de la reaparición de Begoña Gómez: «Más de la mitad del público se fue a una exposición de dinosaurios»

Soberbio.

Alfonso Ussía, en su tribuna en ‘El Debate‘, se mofa a mandíbula batiente de la reaparición pública de Begoña Gómez.

Asegura el genial columnista que el acto de la esposa de Pedro Sánchez fue un brindis al esperpento:

Detalla cómo Begoña Gómez evitó recibir la pitada que acostumbra a sufrir Pedro Sánchez:

Y concluye que el acto de Gómez fue la nadería más absoluta:

La codirectora Gómez explicó en su particular idioma la tontería que patrocinaba con el dinero de CaixaBank, hizo un gesto, se acomodó en el coche, bajó en el ascensor automovilístico, y se perdió por las calles de Madrid como si nada hubiera pasado. Efectivamente, ahí no pasó nada de particular. El público abarrotaba la tienda, y no se cubrió la demanda exigida para que el ‘Máster Activismo 4.0. La generación Z y el futuro del tercer sector’ pudiera desarrollar su interesante objetivo, conclusión tan insatisfactoria que, según parece, hasta los pelotas de CaixaBank, han decidido suspender el curso.