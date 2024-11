Si Sánchez quiere más pruebas de su corrupción que las pida, y Aldama se las manda inmediatamente

Pintan bastos para el marido de Begoña.

Las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama han provocado un auténtico terremoto en la política española, y en especial en La Moncloa y en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

El denominado por la UCO como ‘nexo corruptor’ disparó contra todo el mundo y salpicó a medio Gobierno nombrando a varios ministros, puestos clave del Partido Socialista, y hasta al círculo íntimo de Pedro Sánchez, al desvelar que hubo un encuentro con Begoña Gómez.

El presidente, visiblemente descolocado, reaccionó a las declaraciones con un tono chulesco -que recuerda a los primeros desmentidos de Ábalos, cuando se le empezó a relacionar con la trama-, afirmando que todo forma parte de una estrategia de defensa de “este personaje” es la mentira.

Luego de declarar ante el juez, Aldama fue puesto en libertad provisional a petición de su abogado argumentando su colaboración con la Justicia, y a su salida respondió a las palabras del líder del PSOE afirmando que está dispuesto a seguir cantando la Traviata y lo que haga falta:

Solamente decir dos cosas. Una: el señor presidente me ha llamado ‘delincuente’ y ‘personaje’. Este señor tiene que saber que él es mitómano, mitómano, y tiene alzhéimer, porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que si me conocía, no contestó y, de repente, cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle y no en zonas privadas, ¿vale? Eso una.