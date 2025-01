Nacho Abad desarma el relato del ‘progre’ Rodolfo Irago sobre Elon Musk con una frase

En ridículo.

Así ha dejado el presentador de ‘En boca de todos’, Nacho Abad, a uno de sus tertulianos Rodolfo Irago a cuenta de sus argumentos sin sustento para defender el relato impulsado por Moncloa, la izquierda y sus terminales mediáticas.

En el plató del programa de Cuatro discutían sobre las críticas del empresario y dueño de X (antigua Twitter) Elon Musk al primer ministro inglés Keir Starmer por su inacción en el escándalo de las violaciones masivas en el Reino Unido, al presidente francés, Emmanuel Macron, su apoyo al partido austríaco FPÖ, y el que se hiciese eco de una noticia publicada por La Razón en el que se refleja que “el 91% de los condenados en Cataluña por violaciones son extranjeros”

En la discusión, Antonio Naranjo reflejó la hipocresía de la izquierda que carga contra Musk pero aplauden y no ven peligro ni consideran una intromisión las acciones de otros magnates como George Soros o Bill Gates.

“¿Cuál es el problema, que sea verdad o que lo diga? El problema debería de ser que sea verdad y que se deseche para que no te acusen de racista una reflexión al respecto de cuáles son las razones y que no tendrán que ver con la raza o solamente en parte. Lo que no se puede hacer es lo mismo que pasó en el Reino Unido. Que para que no nos acusen de xenófobos nos callamos que han estado violando a menores de edad por miles durante años y todo el mundo mirando para otro lado para que no te llamen racista”.

Aquí vino la intervención de Irago, que se dedicó a insultar a Musk al señalar que es una persona “que no cree en la democracia” y que se dedica a “propagar bulos”.

“El problema no es que opine, este señor tiene derecho a opinar lo que quiera. El problema es que manipula, desinforma y propaga bulos porque es una persona que no cree en la democracia, que está apoyando a un autócrata como Donald Trump. Este es el riesgo que tenemos en los Estados Unidos”.

Además, acusó al empresario de “intentar influir” en las elecciones en Alemania al “apoyar a un partido neonazi”. Luego de la intervención, el Abad le replicó preguntándole qué bulos ha difundido a lo que el tertuliano contestó “cientos, miles de bulos”.

El presentador no tragó con el ‘balonazo’ fura y le pidió que le diera un solo bulo que hubiese difundido, desarmando a Irago que solo pudo balbucear que no podía decir uno y que no estaba preparado para “un examen”.