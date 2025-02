Alvise deja a cuadros a Alfonso Rojo: ¡Ofrece ‘Se acabó la fiesta’ a Espinosa de los Monteros!

Bombazo.

El eurodiputado Alvise Pérez ha adelantado su jugada de cara a las próximas elecciones generales, independientemente de cuándo sean.

El líder de Se Acabó La Fiesta, ha pedido al ex dirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ser el candidato de la agrupación de electores que obtuvo tres diputados en el Parlamento europeo. Además de llamar a la unidad de la derecha, también incidió en que no se puede perder más tiempo ante la complicada situación económica.

Este miércoles, 5 de febrero, Alvise ha visitado el plató de Periodista Digital para participar en ‘24×7‘, el programa de actualidad de Alfonso Rojo, y ha confirmado su ofrecimiento al exdiputado para que sea la cabeza de lista de la asociación de electores en los próximos comicios.

Considera que es más útil que el Espinosa de los monteros lidere SALF a que cree un think tank. Resalta la urgencia por generar una oposición fuerte, coherente y unida frente a un Sánchez que se encuentra en plena deriva autoritaria. “No se pueda perder más tiempo para discutir. ¿Discutir qué? Si es ya más que evidente lo que falla en España”.

En su encuentro con el director de este digital también se ha atrevido a poner una fecha de cuándo podría Pedro Sánchez convocarlas: en 2027.

No ve probable que sucedan antes, salvo que salga a luz una información o decisión judicial que lo obligue a ello

El eurodiputado sostiene que la unidad de las fuerzas contrarias al líder del PSOE es necesaria para poder derrotarlo. Así lo ha expresado en su intervención en el ’24×7′ de Periodista Digital.

“La solución no es dividirnos más en la derecha, por eso vuelvo a insistir al señor Iván Espinosa que no esperemos un año en crear otro think tank, que el país se va a la quiebra ya. Evitemos tirar ese año en tiempo, le ofrezco toda la estructura, yo me voy a echar a un lado para que usted de un paso al frente y se presente como número 1 por SALF a las elecciones generales”.