Alvise lo cuenta todo ante Alfonso Rojo: ¿qué hay detrás de la propuesta a Espinosa de los Monteros?

Alvise Pérez analiza en ‘Tiempo de hablar’ la actualidad política del país y sus propuestas para superar los desmanes generados por el presidente de Gobierno Pedro Sánchez.

Una de las principales acciones del líder de ‘Se acabó la fiesta’ ha sido proponer al exdiputado Iván Espinosa de los Monteros que sea la cabeza de lista de la formación con la que logró aglutinar unos 800 mil votos en los comicios europeos que resultaron en tres escaños dentro del Parlamento europeo.

Sin embargo, Espinosa de los Monteros dio calabazas y no aceptó la propuesta. Ahora, Alvise ofrece su versión a Alfonso Rojo y contará sus próximos pasos para su formación política.

En su encuentro con el director de Periodista Digital ha dejado frases que no dejarán indiferente a nadie.

“La oferta a Iván Espinosa de los Monteros sigue en firme”

“Si Pedro Sánchez pierde la presidencia ahora perdería toda su influencia; no va a abandonar el poder si no es a la fuerza como que sus socios lo abandonen, y tampoco lo veo”

“Sánchez es el Nicolás Maduro de occidente”

“No sé si Feijóo o Abascal estarían dispuestos a dar un paso al lado”

“Si nuestra presencia en un territorio beneficia a la izquierda, no nos presentaremos ahí. Me comprometo a pedir el apoyo a otras fuerzas que compartan nuestros objetivos”

“Pujol es un tipo que no va a pisar prisión aunque hayan pruebas”

“Es necesario que la Ley de Secretos cambie para ”

“Voy lo mínimo posible a Bruselas, no creo en ellos. Estoy visitando toda España para construir una estructura alterna”

“¿Para qué sirve la Unión Europea si hay más corrupción, si protegen a etarras y fugados de la Justicia o permiten que nos supere Marruecos?”

“Para publicar los audios, hay que reformar la ley. Si los publico ahora iría preso”

“El material que tengo involucra a magistrados como el juez Pedraz”

“Que no le quede la duda a nadie de que los audios saldrán pero los publicaremos de forma inteligente”

“Yo voy de cara y él [Santiago Abascal] no. Yo no soy un político profesional que tengo 30 años viviendo de la política”

“Abascal me tiene bloqueado en el whatsapp”

“No estoy imputado por el Madeira Invest Club ni por financiación ilegal”

“Hay mucha gente que inventa bulos en mi contra. Ferreras me acusó de tener un prostíbulo”

“La mafia mediática es uno de los peores males de este país”

“Cuatro miembros de la trama Koldo se querellaron contra mí antes de que estallara el escándalo”

“No dudaría en consultar la salida de España de la Unión Europea”