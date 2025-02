Ussía se lo pasa en grande con las trapacerías del bar «guarrindongo» de Pablo Iglesias

Tiene una guasa tremebunda.

Y, aparte de todo, una fina e insuperable ironía.

Alfonso Ussía, en su artículo de este 11 de febrero de 2025 en ‘El Debate‘, le mete una buena sacudida a Pablo Iglesias a cuenta de todas las irregularidades que está perpetrando en su último negocio, la famosa Taberna Garibaldi, en el barrio madrileño de Lavapiés.

Eso sí, el escritor no llega a nombrar en un solo momento al fundador de Podemos, pero por el texto se infiere perfectamente quién es el destinatario de sus dardos literarios.

El columnista subraya que la habilidad de captar clientes para que llenen un bar depende de más cosas que el simple hecho de servir excelsas comidas y copas:

Un establecimiento de comidas y bebidas, no depende tan sólo de la calidad de sus platos o sus martinis. El cliente habitual, tan importante a lo largo del año, no es tonto. Sabe lo que come y lo que bebe, y en qué plato come y de qué copa bebe. Se abren cada mes en España centenares de nuevos restaurantes y bares, que no aguantan el celo de los primeros días, lo que se llama «el bullicio de la novedad». Los primeros días acuden los amigos, pero también los amigos terminan tarifando cuando descubren compañeros de barra no deseados, como alguna cucarachita, que está prohibido pisotearla porque las cucarachas son animalitos que ninguna culpa tienen de ofrecer un aspecto tan repugnante.