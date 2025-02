Rosana Laviada, mano derecha de Losantos, con Alfonso Rojo: “Sánchez es un caníbal, se quedará”

En el Día Mundial de la Radio, Alfonso Rojo conversa justamente con una persona que forma parte de uno de los programas más importantes del panorama español: Rosana Laviada.

La subdirectora de ‘Es la Mañana de Federico’ conversa sobre su experiencia en el mundo del periodismo y también analiza la situación política actual. En su visita al plató de Periodista Digital ha dejado muchas frases interesantes.

“Lo de Sánchez con el ‘Francomaratón’ es un fuego de artificio para distraer”

“Los actos sobre Franco son también una razón para movilizar a sus bases, posiblemente para unas elecciones”

“Con Federico llevo casi 30 años, empezamos en la COPE”

“Muchas familias españolas tienen familiares que pertenecieron a ambos bandos”

“Federico ofrece lecciones importantes de historia, sabe mucho”

“El PP se equivoca con su estrategia contra sánchez”

“La gente joven está obteniendo una respuesta en vox que no la está obteniendo del pp”

“Sánchez convocará elecciones solo cuando le convenga”

“Sánchez es muy bueno para el mal. es un caníbal, se quedará”

“La oposición no está a la altura del caníbal, llegan tarde y mal”

“Discutimos sobre el SMI que no da para el final de mes, en lugar de la creación de empleo, de empresas, etc”

“estamos lastrando a una generación para que sean conformistas y vivan en la precariedad”

“Pedro Sánchez y Zapatero son como un monstruo de dos cabezas”

“Sánchez es la versión ‘mejorada’ de Zapatero y este es el ideólogo”

“Tengo debilidad por Cayetana, me parece una persona muy buena y preparada”

“Ayuso tiene un olfato político muy desarrollado”

“La situación con el fiscal general del Estado será determinante para definir cuándo serán las elecciones”

“Trump no me disgusta pero Elon Musk me encanta”

“En España discutimos sobre el salario mínimo mientras que en Estados Unidos tienen un friso de genios creando cosas”

“El periodismo es buscar la verdad sin importar dónde te encuentres”

“Cuando el periodismo está subvencionado, está dopado, es muy difícil contar verdades”

“España tiene remedio, lo primero es sacar a este tirano y a la corte que le rodea”