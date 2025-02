Sin retorno: Sánchez se c*ga en las víctimas del terrorismo para complacer a Puigdemont

Ya no hay calificativos para describir a Pedro Sánchez.

La indecente presencia de un yihadista, condenado a 36 años de cárcel por su participación en los atentados de Las Ramblas y Cambrils, en el Congreso de los Diputados marca el punto más bajo al que ha llegado el líder del PSOE para complacer a Carles Puigdemont.

El violento acto fundamentalista en Cataluña dio como resultado la muerte de 16 personas que fueron asesinados y otras trescientas tuvieron heridas. El líder de Junts pretende unir esta barbarie al Estado español y los servicios de inteligencia, y Sánchez ha ofrecido una Comisión de Investigación para indagar en la enferma hipótesis de un prófugo de la Justicia.

Que Sánchez no tiene líneas rojas es buen sabido pero su falta de empatía y humanidad con las víctimas de semejante barbarie no podemos ni tolerarlo ni normalizarlo. No podemos olvidar que el presidente de Gobierno ya ha intentando lavar la imagen de los etarras pactando con Bildu una ley de Memoria histórica que pone a ETA como una víctima del franquismo.

Para completar la ignominia, mientras este fundamentalista cargaba contra los cuerpos de seguridad españoles, un yihadista perpetró otro cruento atentado en Alemania que ha dejado al menos 30 heridos.

Este y otros temas serán tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este viernes, 14 de febrero, junto a Nacho Bongiovani, Eurico Campano, Bertrand Ndongo y Juan Velarde.