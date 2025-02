Los contundentes datos que desmontan que el chalet peruano de Ábalos tuviera un fin benéfico

Está cabreado como una mona.

Pero el rebote que tiene deja bien a las claras una cosa.

Y no es otra que le han pillado con el carrito del helado.

El exministro José Luis Ábalos se dio un ‘road show’ por varias televisiones para intentar desprestigiar a Alejandro Entrambasaguas (‘El Debate‘) por sacar a colación el chalet que el que fuera hombre fuerte de Pedro Sánchez atesora en Perú.

En el programa de Risto Mejide, ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro), se despachó así contra el periodista que destapó su cáncamo en tierras incas:

Tengo constancia de que [el periodista] estaba allí desde la semana pasada. Está acusado de usurpador agravado. Me llama la atención porque este señor, que ya tiene otros antecedentes, ocupó este edificio en 2019 aprovechando de la inactividad de la fundación y de la crisis en la que estuvo. Este personaje ha tenido implicaciones en Bolivia. .. irse hasta Perú para esto me parece tremendo. Trató de maniobrar y manipular a los vecinos con el pretexto de hacerlo para la comunidad, cuando lo que estaba planteándose era una apropiación lucrativa.

El inmueble no está registrado, solo el suelo, que lo cedió el alcalde de la ciudad para que construyéramos un centro social. La escritura dice claramente que se adquiere para destino de la fundación. Además quiero aclarar que, lo primero de todo, no es un chalet, es un salón de actos. Se hicieron campañas de vacunación y actividades culturales. Se han hecho eventos, conferencias, seminarios. Por otro lado, no se encuentra como tal en un sitio paradisíaco. Eso me ha parecido una fantasía. Está en Chimbote, es el principal puerto pesquero de Perú. Es un inmueble indisfrutable.