Yolanda Díaz va de víctima y le cae la del pulpo por su feminismo de cartón: «¿Qué hacemos ante esto?»

Nuevo esperpento de Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo vuelve a ser la comidilla de la política patria por sus dislates y declaraciones desafortunadas.

La líder de Sumar, quizá como una estrategia para que se olvide su responsabilidad política en el escándalo de Íñigo Errejón, ha participado en el programa ‘La hora 25’ de La SER para sacar la carta de víctima de machismo con la comodidad de que no habrían preguntas incómodas.

Ha contado al presentador Aimar Bretos que en el patio del Congreso de los Diputados sufrió un caso de “discriminación” a pesar de tener el cargo que ostenta.

“Un compañero suyo y lo he sufrido ante la presencia manifiesta de muchos compañeros suyos. Yo, y soy vicepresidenta de Gobierno, un periodista sin rubor, me dijo directamente, bueno, me hizo un apelativo a mi estado físico que le importaba poco lo que yo dijera en la Tribuna, que estaba muy bien pero que el aspecto físico que ‘estaba cada día más guapa’. Y yo ante sus compañeros y compañeras, me quedé pegada y les pregunté ‘¿y yo qué hago ante esto?’. Imagínese lo que sufrimos las mujeres a diario. No se puede jugar con esta materia”.