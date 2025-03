Navajazos entre ‘camaradas’: Echenique y Escolar se pelean a cuenta de Monedero y Errejón

Guerra intestina en la extrema izquierda por la hipocresía que les caracteriza.

Los escándalos de Íñigo Errejón y de Juan Carlos Monedero han roto la máscara feminista de Podemos y de Sumar. La forma en que se comportaron y cómo desde las formaciones taparon lo que sucedía deja en claro que la lucha de las mujeres no es más que un arma arrojadiza que desde la extrema izquierda han usado como sustituto de la lucha de clases en su relato.

Así las cosas, Pablo Echenique y los podemitas han entrado al fango y cargan contra Ignacio Escolar para intentar desprenderse de cualquier responsabilidad política por los actos vergonzosos del cofundador de la formación, retratando la no menos vergonzosa actitud de Sumar con su exportavoz.

La verdad es que si el asunto no fuera tan grotesco, daría gracia ver cómo la extrema izquierda se señalan entre ellos por hacer exactamente lo mismo: barrer debajo de la alfombra el machismo y los comportamientos reprochables de sus fundadores, olvidarse del ‘hermana yo si te creo’, excusarse diciendo que ‘actuaron cuando lo supieron’, y luego al saber que la cosa no va a colar, entonar el ‘y tu más’.

Primero fue el turno del director de Eldiario.es que resaltó la falta de acción de Podemos sobre las acusaciones contra el Monedero durante una entrevista en La SER.

“La realidad es que lo que ha pasado es que a los dos días de la segunda vez que aparece un rumor, una denuncia, en la que ni siquiera se menciona abiertamente a Íñigo Errejón, ha salido de la vida pública y probablemente no pueda volver nunca. Yo quiero, por poner una comparación, no se trata de hacer el ‘y tú más’ pero sí explicar el doble vara de medir. Ahora mismo, estamos haciendo una cosa parecida con Ábalos, ¿no?; ¿cuándo sabía el presidente que Ábalos era corrupto,?¿por qué no se le cesó antes?, ¿por qué se le hizo repetir en las listas? Ábalos en cuanto salió el caso Koldo fue expulsado del partido, pasó al Grupo mixto porque no quizo entregar el acta y salió de la vida del partido y probablemente no pueda repetir jamás en ninguna listas de ningún otro partido político en España”, ha afirmado.