Ussía pinta un tétrico panorama para la prensa libre con el cargo que Sánchez puede darle al defenestrado Contreras

El movimiento telúrico en PRISA puede acarrear consecuencias insospechadas.

Y es que el 25 de febrero de 2025, el Consejo de Administración del grupo mediático se reunió y tomó una decisión clara: nada de televisión.

“Tras analizar el proyecto, el Consejo ha decidido que Prisa no opte a la nueva licencia”, dice el comunicado oficial.

El plan, impulsado por el ya dimitido Carlos Núñez, presidente de PRISA Media, buscaba lanzar un canal en abierto alineado con los intereses de Moncloa.

Pero Oughourlian, con su 29,8% del capital y el respaldo de socios como Vivendi, lo ha parado en seco. Su prioridad: salvar la refinanciación de una deuda que ronda los 750 millones de euros. El movimiento no se queda ahí. Oughourlian ha ido a por todas. Carlos Núñez presentó su dimisión tras una tensa reunión, y José Miguel Contreras, el director de contenidos y cerebro tras la idea del canal, ha sido despedido.

Alfonso Ussía, desde su tribuna de ‘El Debate‘, ironiza con este hecho:

Ahora me entero de que un francés con un nombre rarísimo, Oughourlian, que es el mayor accionista de El País, ha expulsado al comisario de la Moncloa, Contreras, para advertirle a Sánchez que en ese periódico que se independiza de la mañana —Amón—, mandan los accionistas y no el esposo enamorado. Y me ha causado una cierta tristeza. En ‘El País‘ hay mucha gente prepotente y antipática, pero nadie superaba al comisario que trasladaba a la dirección y redactores las órdenes del que se acuclilla ante la rubia europea.