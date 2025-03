Cambronero denuncia el pastizal con el que Sánchez riega a asociaciones infectadas de socialistas

Sigue el escándalo.

Pablo Cambronero, exdiputado de Ciudadanos, vuelve a ‘La segunda dosis’ para denunciar el pastizal en subvenciones públicas que el Gobierno destina a diversas asociaciones cuyo único propósito parece ser acompañar e impulsar la agenda de Moncloa.

Así, ha desvelado las mareantes cantidades que han entregado a la organización ‘Sindicato de estudiantes’, que apoyó la protesta en Ceuta de unas estudiantes que quieren que se les permita llevar hijab en las escuelas.

“Este ‘Sindicato de estudiantes’, que no sabemos si es sindicato o no pero se llama así, con la bandera de Palestina que no puede faltar, ha compartido toda la movilización que hicieron, todo el show que montaron. Yo me he puesto a buscar su CIF para ver todas las subvenciones públicas publicadas -que no las que no lo están- y hemos contabilizado desde 2021 a 2024, 441.320 euros. O sea, 440 mil euros a un sindicato de estudiantes, que no entiendo muy bien para qué. No sé si estamos pagando alquileres de sedes, para que hagan no sé qué cosa, o si estábamos pagando los megáfonos y los carteles”.