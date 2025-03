Una mujer deja sin palabras a Irene Montero al restregarle su hipocresía en la cara durante un acto de Podemos

Retratada.

Una mujer ha retratado a las pseudofeministas de Podemos que aseguran defender a las mujeres pero que miraron para otro lado con los comportamientos de Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero.

Carmen López, del Frente Obrero, fue la valiente que se levantó durante una ponencia el día de ayer en Valencia, y le gritó en su cara: “El feminismo es cómplice del patriarcado islámico”.

Ella ya ha protestado otra veces contra los podemitas, por lo que al estar plenamente identificada por ellos, optó por llevar un hijab para poder pasar al evento.

Ha detallado que antes de que empezara el evento, la reconocieron pero unos minutos antes de que salieran Irene Montero e Ione Belarra la reconocieron y le pregunto si era ‘la del Frente Obrero’, a lo que actuó para intentar convencerles de que no era ella. Los seguratas tenían dudas pero la dejaron estar.

El acto comenzó y confiesa que tuvo que tragarse todo el relato y ante el hecho de que no iban a haber preguntas, se paró en mitad del discurso de Irene Montero.

“Esto es lo que nos espera mientras en los países musulmanes se dedican a asesinar a las mujeres que llevan el velo, aquí lo estáis defendiendo”.

Hoy le he explicado a Irene Montero cuál es la auténtica amenaza para las mujeres en España. pic.twitter.com/lDuREnhmPd

Luego del escrache, Montero ha apelado al argumento de siempre al verse retratada: ha llamado fascista a la mujer que protesta por la hipocresía de la izquierda y de Podemos en particular, con el feminismo, al que solo usan como arma arrojadiza. Solo hay que ver cómo gracias a su ley del ‘Sí es sí’, han beneficiado a dos de los condenados por el famoso caso de ‘la manada’ que usaron para arrogarse la bandera del feminismo.

«He sido yo. No soy fascista, soy una mujer española que no quiere que el patriarcado islámico que defendéis se imponga en mi país».

He sido yo. No soy fascista, soy una mujer española que no quiere que el patriarcado islámico que defendéis se imponga en mi país.

PD: soy del Frente Obrero. https://t.co/Wrxbe7cWrM

— Carmen (@Carmen_Mnzn) March 2, 2025