Esta joven de Revuelta machaca a Montero y Belarra por tragar con el machismo islámico en pleno 8M

Elsa Almeda, portavoz de Revuelta, ha reflexionado en ‘24×7’ sobre el papel de las mujeres de Podemos con el Islam y la doble vara de medir que hacen gala con sus posturas y discursos.

La activista ha incidido en que es falsa la argumentación que las mujeres dentro del islam lleven velo por devoción a Dios sino que es una imposición machista dentro de esa fe ya que el motivo es para no tentar a los hombres.

“El burka, el hijab está especificado por el Corán que no se es por dar gloria a Dios como intentan decirnos para abanderarse en una supuesta libertad religiosa. La realidad es que en el Corán está escrito que es para no tentar y no provocar a los hombres”.