La estrategia del PSOE para acallar a Carmen Pano: 50.000 euros para que negase pagos a Ferraz

Otra muesca más en la fábrica de escándalos en el que se han convertido el PSOE y el Gobierno Sánchez.

Los socialistas, nerviosos a más no poder, habrían intentado convencer a la empresaria Carmen Pano para que se estuviese callada o, por lo menos, hubiese dado otra versión sobre los pagos hechos en la sede de Ferraz, las famosas dos bolsas con 90.000 euros.

Según publica este 10 de marzo de 2025 el digital ‘The Objective‘, Pano acudió el 21 de febrero de 2025 a un despacho de abogados situado en el número 32 de la calle Serrano.

Restaban cuatro días para su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo y la consultora jurídico tributaria IDBO Consultant intentó llegar a un acuerdo.

Se dio la sospechosa casualidad que la directora del departamento jurídico de ese despacho, Leticia de la Hoz, es también la abogada del hermano de Koldo García, Joseba, y de su mujer, Patricia Úriz. Y, según fuentes presenciales, es a través de ella, y su socio, Ángel Prieto, de quien supuestamente el PSOE hizo llegar a Pano una oferta: 50.000 euros a cambio de retractarse de su testimonio sobre la entrega de dinero en Ferraz.

El medio de Álvaro Nieto tuvo acceso a unos mensajes de whatsapp entre Leticia de la Hoz y un representante de Pano, los contactos se iniciaron hace tres semanas a raíz de unos negocios que Pano y uno de sus socios iban a realizar a través de la consultora IDBO.

De la Hoz trasladó a Pano las condiciones para el pacto:

Dejad al margen al PSOE y no mencionéis a Santos Cerdán. Hay que amoldar la declaración, que no dijera que había llevado el dinero a Ferraz, dejarlo en entredicho. Que les viene bien al partido que no vaya contra Ábalos. Que diga que, en lugar del dinero, lo que tenía que decir es que le dieron un sobre DIN A4, que no sabía si dentro había dinero, que lo suponía porque, como le había llevado el dinero a Aldama a su despacho, suponía estaba el dinero pero que no lo vio, que yo llevo las bolsas pero que no vio el dinero