Todo apunta a Moncloa: Sánchez y Begoña también borraron y cambiaron de móvil

Se achica el cerco.

Cada día que pasa se conocen más vergonzoso detalles sobre las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Por un lado, la trama socialista conocida como el caso Koldo, por el otro, el escándalo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y en el medio, lo de Begoña Gómez.

Y todos comparten un mismo modus operandi: fingir que no conocían, no sabían, no se acuerdan y lo que más llama la atención, el borrar y cambiar de móviles.

Cuál película de mafiosos cuando la policía se encuentra en la puerta, los principales implicados de los escándalos han aplicado la eliminación de evidencias para torpedear las investigaciones. Y la pareja presidencial también ha aplicado esta acción.

Sin embargo, como ha advertido Google y WhatsApp, al menos en el caso del fiscal de Sánchez, se podrán rescatar esos mensajes eliminados. Y las investigaciones judiciales y periodísticas seguirán exponiendo los negocios chungos que la justicia tiene que determinar si son criminales o no pero que políticamente y moralmente son reprochables.

