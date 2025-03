Sánchez entra en pánico tras el paripé de La Moncloa y suplica a la UE que presione a Feijóo

Luego del esperpento de ayer, Pedro Sánchez entra en modo pánico.

El escollo del aumento del gasto militar parece insalvable para el líder socialista que tiene a todos los grupos que conforman el Congreso de los Diputados en contra. Eso sí, por distintas razones. Sus socios de Gobierno por un supuesto antibelicismo; en el caso del Partido Popular porque no piensan entregar un cheque en blanco cuando ni siquiera hay un plan concreto o al menos, delineado. En el caso de Vox, porque ni siquiera los convocaron a La Moncloa a pesar de ser la tercera fuerza del país.

Ante la negativa inicial de Podemos, que incluso le llamó “señor de la guerra”, ERC, Bildu, Junts y BNG, al líder del PSOE solo le queda recurrir a los populares. Algo que debería ser normal, el presidente de Gobierno recurriendo al primer partido de oposición -y fuerza principal en el Parlamento- no lo es para Sánchez, que ha pasado todo su Gobierno destruyendo los puentes con ellos mientras se entrega a los brazos de los independentistas.

Las críticas del líder del PP son más que justificadas al no haber ningún tipo de detalle sobre el plan de gasto. De hecho el propio Sánchez tuvo que admitir en la rueda de prensa posterior a los encuentros que no concretará nada sobre el aumento del 2% hasta la cumbre de la OTAN en La Haya los próximos 24 y 25 de junio.

Así las cosas, el jefe de Gobierno recurrirá a Europa para que fuerce la mano de Feijóo. Hay que recordar que los populares y los socialistas dentro de la Unión Europea se han mostrado a favor del trato por lo que Sánchez jugará esa carta.

Sin embargo, fiel a su autoritarismo, al darse cuenta que tiene 196 diputados en contra, adelantó que no someterá a votación en el Congreso nada que no sea estrictamente necesario por ley: “Todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento pasarán por el Parlamento, como no puede ser de otra manera. Y otras cosas que tengan más que ver con la gestión del Gobierno de España, pues tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España. No hay mucho más debate en esta cuestión”.

Eso sí, tampoco dio detalles sobre qué cosas pasarían por el Parlamento y cuáles no.

Esto también abre una ventana al PP y a Vox que deben poner el acento en cómo un apoyo sin más abre las puertas a la corrupción de un Gobierno justamente cercada por escándalos de manejos opacos. Además, una decisión de este calibre debe ser consultada al pueblo de alguna manera.

Este y otros asuntos de actualidad son tratadas por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este viernes, 14 de marzo, junto al director adjunto de Ok Diario, Luis Balcarce, Eurico Campano y Juan Velarde.