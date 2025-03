Cándido Méndez da la puntilla al lamentable reparto de menas entre Sánchez y Junts: “Es anormal”

El Gobierno de Pedro Sánchez llegó a un acuerdo con Junts en la reforma de la Ley de Extranjería y el reparto de menores migrantes.

Un pacto que ha levantado ampollas en la sociedad por la irresponsabilidad del mismo y el efecto llamada que conlleva.

Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, ha sido una de las voces críticas que, desde el preámbulo del acuerdo, dio la voz de alerta advirtiendo del peligro del mismo.

Este martes 18 de marzo de 2025, el expolítico y sindicalista volvió a manifestar su rechazo al mismo en ‘Espejo Público’ (Antena 3).

Para Méndez, esta reforma no es “propia” del partido socialista y su “anormalidad” es que se haya llevado a cabo junto con un partido como Junts, tercera fuerza en Cataluña.

“Desde luego, no me voy a acostumbrar a una anormalidad, porque este pacto es que es con un partido político mínimamente representativo y el tercer partido en general y que no es ni siquiera con la Generalitat. Entonces, una anormalidad de tomo y lomo. Y yo creo que no debemos de acostumbrarnos a que se coja y se chirríe en el cristal de lo que es, a mi juicio, la normalidad democrática. Esto es anormal. Y en un tema muy sensible, como es el reparto de menores”.