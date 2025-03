Se estrecha el cerco sobre Sánchez: el empresario del 20% señala a Cerdán como el testaferro de Ábalos

La cuestión comienza a ponerse más allá del color hormiga para Pedro Sánchez.

El empresario que está cantando ‘La Traviata’ en el diario ‘The Objective‘ revelando la existencia de una trama corrupta que se embolsaba de manera obligatoria entre el 15 y el 20% a cambio de amañar la contratación de obra pública da nuevos datos que hacen temblar a La Moncloa.

El nombre que salta a la palestra no es otro que el de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, al que señala directamente como «testaferro de José Luis Ábalos y a quien Koldo reportaba cada día».

Este empresario que, por razones obvias, mantiene su anonimato, aseveró que se producían reuniones diarias de la presunta red corrupta y dio a conocer cuál era el papel de cada uno de los integrantes de la organización.

Subrayó que Cerdán, número tres del PSOE, no participó en esos encuentros, pero sí que era la persona a quien Koldo debía reportar cada jornada para lograr autorizaciones en diferentes proyectos:

En ese momento, se hablaba mucho de Santos Cerdán, pero yo no sabía quién era. Ahora lo he sabido por la prensa. Pero en ese momento no sabía quién era. Pero yo le podría decir que, casi cada día, el señor Koldo García reportaba o hablaba con el señor Santos Cerdán. Tenía que ir todos los días a reportar al señor Santos Cerdán.