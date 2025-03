Rodrigo Alonso desvela a Rojo dónde nació el mote de ‘comegambas’ de UGT y CC.OO.: “Es real”

Rodrigo Alonso (Antas, 25 de marzo de 1980) es un político y sindicalista español, conocido por su papel en la política regional andaluza como miembro de Vox, su labor como diputado en el Parlamento Andaluz y su liderazgo en el sindicato Solidaridad. Actualmente, es portavoz de Campo y trabajo.

Es el protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su visita al plató de PERIODISTA DIGITAL, ha dejado muchas frases para resaltar en una conversación muy interesante con el director de este medio:

“España está francamente mal pero tiene arreglo”

“Lo de Yolanda Díaz es impostado, muy falso”

“La izquierda se apoderó de la bandera de la defensa del trabajador, y los trabajadores se lo siguen creyendo”

“Los trabajadores no han aprendido a valorar el sindicalismo porque los sindicatos de clase les han mostrado que no sirven”

“UGT y CC.OO. lo único que hacen es cobrar subvenciones públicas y enriquecerse, lo hacen todo para beneficio propio”

“Desde el sindicato Solidaridad buscamos el beneficio para el trabajador y no la lucha de clase”

“El sindicalismo es una herramienta que lubrica la relación entre el empresario y el trabajador”

“Lo de comegambas de UGT y CC.OO. es real, el mote nació en Andalucía por una foto de dirigentes con bandejas de mariscos”

“Los medios tradicionales se la pasan diciendo que Vox es malo y eso cuela”

“La gente que dice que Vox o no le gusta no puede contestar porqué ni cuáles medidas no les agrada”

“Vox va a ser una pieza determinante para el futuro de España”

“La gente a la hora de votar tiene memoria de pez”

“Moreno Bonilla dijo que venía a cambiar la política pero tiene la estructura más grande, tiene más altos cargos que los socialistas”

“Lo de la buena gestión del PP es mucho de boquilla, la realidad es no es así”

“Vox estamos en contra de la inmigración ilegal, ni un paso atrás”

“El ‘pacto verde’ europeo es la condena del campo español”

“Putin invadió a Ucrania pero Europa le ha pagado la guerra a Rusia”

“Putin es una amenaza para cualquiera”

“El feminismo como está planteado actualmente es una amenaza para la familia”

“El PP lleva con el complejo de qué dirá la izquierda desde la II República. Tiene miedo, pavor de lo que puede decir el PSOE”

“La sumisión de la derecha ha permitido que la izquierda se haya creído que es la autoridad moral y que todo lo que dice es válido”

“Si de Vox se dijera la verdad, seríamos imparables”