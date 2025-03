Paloma Hernández, contundente con Alfonso Rojo: «El PSOE es un partido profundamente antiespañol»

Paloma Hernández (Madrid 1977) es licenciada en Bellas Artes, con especialidad en Pintura por la Universidad de Salamanca, y cuenta con dos másteres: uno en Postproducción Digital por la Universidad Politécnica de Valencia y otro en Estudios Avanzados en Filosofía por la universidad salmantina.

Con más de veinticinco años de trayectoria profesional en las artes plásticas, es conocida en este ámbito como ‘Paloma Pájaro‘. Es autora de los libros ‘Arte, propaganda y política‘ (Sekotia, 2021), ‘El fin de la Izquierda‘ (Sekotia, 2023) e ‘Islam y feminismo‘ (Sekotia, 2024).

Actualmente, es investigadora asociada en la Escuela de Filosofía de Oviedo, perteneciente a la Fundación Gustavo Bueno. Además, dirige el canal de YouTube «Fortunata y Jacinta«, centrado en la filosofía política y la filosofía de la historia. Desde septiembre de 2018, este canal ofrece análisis sobre fenómenos políticos, sociales, artísticos y religiosos de la actualidad, así como una defensa razonada de España y la Hispanidad.

Es la protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su visita al plató de PERIODISTA DIGITAL, ha dejado muchas frases para resaltar en una conversación muy interesante con el director de este medio:

“El tema del Islam es polémico, hay mucha discusión”

“Islam es solo uno, pero eso no significa que sea un bloque monolítico, hay corrientes dentro del Islam enfrentadas a muerte”

“El Islam es una sola religión, pero hay diferencias a la hora de la aplicación”

“Hay que analizar cómo aterriza el islam en el año 2025”

“La misión de los terroristas yihadistas está avalada por la propia tradición islámica”

“Hay mujeres islámicas están de acuerdo en que se debe pegar a las mujeres”

“La ideología del multiculturalismo arrastra el prejuicio de haberlo hecho muy mal”

“Hemos llegado a casos de delirio por no remover la nave del multiculturalismo”

“Hay feministas woke, las que abundan en el 8-M o en Podemos, que se solidarizan con el feminismo islámico”

“Ni Irene Montero ni Ione Belarra dijeron nada sobre lo que sucedió en Rotherham”

“Estas feministas favorecen la creación de guetos islámicos en Europa y en España”

“El Islam no es compatible con la democracia”

“Podemos es un partido filoseparatista, ha venido a destruir España”

“El otro día en salt las turbas estaban gritando ¡viva Pedro Sánchez!”

“No estoy a favor de las fronteras abiertas”

“Tendríamos que saber qué es lo que tiene tan presionado a Pedro Sánchez. Estamos hablando de los servicios secretos de Marruecos, de Israel y de EE.UU”

“El PSOE es un partido profundamente antiespañol”

“Yo vengo del ámbito de las izquierdas, pero abandono todo eso para explicarle a mis compañeros qué es la patria”

“A mí a españolaza no me gana nadie”

“Todos mis libros están dedicados a entender qué es España, a defender España”

“Si dejas de defender españa, lo que hay detrás es marruecos”

“No he tenido amenazas por el libro porque está escrito a escala filosófica”

“Las feministas no me atacan porque, o no lo han leído o no lo han entendido”

“El mundo no sería más feliz si lo gobernasen las mujeres”

