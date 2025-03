Wall Street Wolverine denuncia la mafia de Meta en España: “Es un entramado de corrupción”

El influencer Víctor Domínguez, más conocido como Wall Street Wolverine, ha denunciado en ‘La segunda dosis’ la campaña que desde Meta España impulsan contra ciertas cuentas de personajes públicos que se muestran críticos y con posturas incómodas para el poder.

Comenta que esto lleva ocurriendo mucho tiempo y que se ha denunciado en los Estados Unidos, y que produjo despidos masivos.

“Descubrieron que empleados, a espalda de la empresa, se dedicaban a extorsionar y a secuestrar cuentas que posteriormente, por detrás, cobraban por recuperarlas”.

Señala que esta dinámica se está repitiendo en España con personas corruptas ejecutan censura y tiran cuentas. “Es un negocio que se basa en la extorsión y que básicamente, se comportan como una mafia”.

Wall Street Wolverine desvela que perdió su cuenta hace cuatro meses por una foto de una manifestación feminista ya que hubo una denuncia que no sabe de dónde viene, y que supuestamente la imagen tenía copyright, algo que desmiente. Denuncia que no le tiraron la cuenta sin dar más explicaciones y sin revisar la cuenta. Tampoco respondieron a los burofaxes. No ha tenido respuesta hasta que recientemente le contestaron desde Meta Irlanda.

Incide en que la lejanía con la sede principal en los Estados Unidos ha permitido a Meta España saltarse las normativas y evitar correr con las consecuencias, así como tampoco adoptar las medidas que están implementando en el país norteamericano desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Se han dado caso que usuarios ajenos a la política están sufriendo lo mismo. He recibido cientos de testimonios de muchos tipos, desde Willy Rex hasta gente como Borja San Félix, que me ha contado que han sufrido la misma situación: de repente llegan ‘strikes’ a la cuenta constantemente por cosas que no tienen mucho sentido; o a lo mejor por suplantar la identidad de otra persona. Luego aparece una persona mágicamente que dice que tiene un amigo que trabaja en Meta y te puede ayudar a recuperar tu cuenta, siempre por un módico precio”.

Por último, Wall Street Wolverine advierte de que hay personas a sueldo que hacen “encargos políticos” para intentar censurar, tirar cuentas y restar alcance a ciertos perfiles conservadores.